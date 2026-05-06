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Quartier résidentiel Herzog 49 – perle rare aux portes de rehavia

Jérusalem, Israël
depuis
$1,21M
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9
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ID: 36116
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    HaRav Herzog, 49

À propos du complexe

Nouveauté sur le marché ! À vendre en exclusivité au 49 rue Herzog, aux abords du charmant quartier de Rehavia, face au prestigieux quartier de Nayot, sur le futur axe du tramway. Dans un projet Tama 38 de la très réputée société Yated, avec hall d'entrée design et ascenseurs, offrant une accessibilité complète à l'appartement. Appartement spacieux de 4 pièces, 97 m² inscrits au cadastre (Tabou), avec en plus une grande mirpeset de 12 m². Appartement rénové avec goût, cuisine haut de gamme très améliorée, 3 orientations, calme absolu dans tout l'appartement, mamad, climatisation, nombreuses places de stationnement dans la rue. À proximité immédiate du spacieux Jardin Botanique et du très demandé shtiblach de Katamon Hayeshana. Avis aux acquéreurs sérieux et réactifs...

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Jérusalem, Israël
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