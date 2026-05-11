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Quartier résidentiel À vendre 3, 5 pièces

Ashdod, Israël
depuis
$615,760
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8
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ID: 36544
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Kdoshey Belzen

À propos du complexe

Super localisation, proche du centre et de la mer. Quartier Alef. 3,5 pièces de 85 m² + balcon. 6ème étage. 2 ascenseurs. Mamad. Climatisation dans toutes les chambres. Vue vers la ville et le port.

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Ashdod, Israël
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