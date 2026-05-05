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Quartier résidentiel Nouveau projet boutique standing !

Jérusalem, Israël
depuis
$1,86M
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ID: 36368
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Asher Viner

À propos du complexe

Nous sommes ravis de vous présenter notre tout nouveau produit exclusif dans le prestigieux quartier d'Arnona à Jérusalem. Dans le projet boutique « Bustan Arnona » composé de 6 étages seulement avec 22 appartements dans l'immeuble. Dernier penthouse 4 pièces de 139m² + 54,5m² de terrasses soucca. Le design intérieur et extérieur a été soigneusement conçu pour offrir un style de vie moderne et confortable, tout en gardant intact l'ambiance paisible et verdoyante du quartier. Les appartements sont spacieux et lumineux, avec des finitions haut de gamme et des équipements dernier cri. Le penthouse est livré avec deux places de parking et une cave souterraine. Le penthouse dispose d'une immense terrasse soucca, idéale pour profiter de la vue panoramique de Jérusalem. Le quartier d'Arnona est l'endroit idéal pour les familles, les jeunes couples et les professionnels en quête de calme et de commodité. Avec ses nombreux espaces verts, ses commerces de proximité et ses excellentes écoles, Arnona est l'un des quartiers les plus prisés de Jérusalem. Ne manquez pas cette occasion unique de vous offrir une maison de rêve dans l'un des plus beaux quartiers de Jérusalem. Contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations sur ce produit exclusif. Livraison immédiate

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Jérusalem, Israël
Loisirs

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