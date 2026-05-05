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Quartier résidentiel Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable

Ashdod, Israël
depuis
$1,45M
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10
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ID: 36443
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Kinneret

À propos du complexe

Appartement immense a Ashdod a vendre avec une vue mer incroyable Résidence magnifique , 5 pièces immense avec terrasse vue mer imprenable. 3.20 mètres de hauteur sous plafond, 3 WC, 2 salles de bains. A proximité de la plage et de toutes les commodités

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Ashdod, Israël
Loisirs

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