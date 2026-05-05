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Quartier résidentiel Rare : appartement 2 pièces neuf a ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$672,620
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ID: 36389
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Yakinton

À propos du complexe

La perle rare : appartement 2 pièces neuf a Ashdod "Calaniot" en livraison immédiate avec climatisation, parking, cave

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Ashdod, Israël
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