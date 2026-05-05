  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Safed
  4. Quartier résidentiel Nouveau à tsfat (safed) plus qu’un lieu de vie… un héritage

Quartier résidentiel Nouveau à tsfat (safed) plus qu’un lieu de vie… un héritage

Safed, Israël
depuis
$1,59M
;
9
Laisser une demande
ID: 36247
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District nord
  • Région
    Sous-district de Safed
  • Ville
    Safed
  • Adresse
    Kikar Edmond Safra

À propos du complexe

Une adresse d’exception au cœur d’une terre biblique Vivre ici, ce n’est pas seulement choisir un appartement…?C’est s’inscrire dans une histoire millénaire. Situé sur les hauteurs de Tsfat (Safed), au cœur de la Galilée, ce projet s’ancre dans le territoire biblique de la tribu de Neftali — une terre décrite comme bénie, abondante et baignée de lumière. Chaque matin, vous vous réveillez au sommet d’un écrin naturel, où la nature s’exprime dans toute sa splendeur.?L’air pur des montagnes, les paysages verdoyants à perte de vue et le calme absolu créent une atmosphère unique, propice à un art de vivre rare et privilégié. Un projet pensé comme une œuvre d’exception Appartements spacieux de 3, 4, 5 et 6 pièces, rez-de-jardin ouverts sur la nature, et penthouses prestigieux aux vues panoramiques — chaque bien a été conçu avec une exigence absolue. De larges ouvertures prolongent les espaces de vie vers l’extérieur et offrent un spectacle naturel permanent, où la lumière et le paysage deviennent partie intégrante de votre quotidien. Une opportunité rare La demande à Tsfat et dans toute la Galilée est extrêmement forte, alors que l’offre de biens disponibles reste très limitée.?Les appartements à vendre sont rares, ce qui entraîne mécaniquement une pression à la hausse sur les prix. Acheter aujourd’hui dans ce programme neuf, c’est se positionner avant les autres sur un marché où les opportunités disparaissent rapidement. Des conditions financières exceptionnelles — effet levier maximal Aujourd’hui, vous pouvez sécuriser un bien à partir de 1 585 000 ?…?avec seulement 15 % à payer maintenant. Le reste ??85 % dans 4 ans, à la livraison. Sans indexation.?Sans augmentation de prix.?Sans pression financière. Concrètement :?Soit 293 109 ? (environ 80 000 €), frais d’agence et d’avocat inclus. Vous bloquez le prix aujourd’hui dans un marché en tension, pendant que les prix peuvent monter… sans que vous payiez plus. C’est un effet levier rare :?• Apport réduit aujourd’hui?• Potentiel de valorisation élevé demain Plus qu’un achat — une décision stratégique Exemple d’appartements : Appartement 3 pieces 75m2 + 8m2 balcon a partir de 1 585 000 shekels Appartement 4 pieces 104m2 +13m2 balcon a partir de 1 750 000 shekels Appartement 5 pieces 120m3 +13m2 balcon a partir de 1 850 000 shekels Ce type d’opportunité est rare sur le marché.?Elle combine emplacement, qualité de vie et conditions financières exceptionnelles. Ce n’est pas un bien que l’on compare… c’est une opportunité que l’on saisit.

Localisation sur la carte

Safed, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence du luxe dans un quartier dynamique d'ashkelon
Ascalon, Israël
depuis
$980,200
Quartier résidentiel Dans un bel immeuble, vue sur la mer, entierement meuble
Ascalon, Israël
depuis
$665,860
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces à vendre rue bograshov à tel-aviv, emplacement très central à 2 minutes à pied de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,15M
Quartier résidentiel En plein cœur de bait vagan - ramat sharet
Jérusalem, Israël
depuis
$1,38M
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem 4 pièces 94m² et 104m²
Jérusalem, Israël
depuis
$1,08M
Vous regardez
Quartier résidentiel Nouveau à tsfat (safed) plus qu’un lieu de vie… un héritage
Safed, Israël
depuis
$1,59M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet rue daniel - bat yam
Quartier résidentiel Projet rue daniel - bat yam
Quartier résidentiel Projet rue daniel - bat yam
Quartier résidentiel Projet rue daniel - bat yam
Quartier résidentiel Projet rue daniel - bat yam
Afficher tout Quartier résidentiel Projet rue daniel - bat yam
Quartier résidentiel Projet rue daniel - bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$2,00M
Nouveau projet – Rue Daniel - BAT YAM Au centre de Bat Yam, au cœur d’un quartier verdoyant et en plein développement La construction est en cours, L'immeuble comprendra une variété d’appartements de 2 à 4 pièces, avec des finitions de haut niveau et un design raffiné. Le projet met l’…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre | appartement 2 pièces avec beaux volumes – rue shalom aleichem, tel-aviv
Quartier résidentiel À vendre | appartement 2 pièces avec beaux volumes – rue shalom aleichem, tel-aviv
Quartier résidentiel À vendre | appartement 2 pièces avec beaux volumes – rue shalom aleichem, tel-aviv
Quartier résidentiel À vendre | appartement 2 pièces avec beaux volumes – rue shalom aleichem, tel-aviv
Quartier résidentiel À vendre | appartement 2 pièces avec beaux volumes – rue shalom aleichem, tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,52M
Appartement 83 m², très bien situé rue Shalom Aleichem, à deux pas de Bograshov. Emplacement central recherché, proche plage, commerces et cafés. Ancien 3 pièces transformé en 2 pièces, avec très grande pièce à vivre esprit loft. Volumes généreux et distribution fluide, idéal pour un confor…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magnifique rez-de-jardin 3 pièces
Quartier résidentiel Magnifique rez-de-jardin 3 pièces
Quartier résidentiel Magnifique rez-de-jardin 3 pièces
Quartier résidentiel Magnifique rez-de-jardin 3 pièces
Quartier résidentiel Magnifique rez-de-jardin 3 pièces
Quartier résidentiel Magnifique rez-de-jardin 3 pièces
Jérusalem, Israël
depuis
$6,00M
Appartement 3 pièces de 90m² avec jardin de 80m² situé à la jonction de deux quartiers principaux : Abu Tor - Le côté est de la route d'Hébron à cette hauteur appartient au quartier d'Abu Tor (un quartier mixte connu pour ses maisons de caractère et ses vues sur la vieille ville). Baka (Geul…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller