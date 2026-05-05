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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité

Ascalon, Israël
depuis
$878,800
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ID: 36463
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

a Agamim, penthouse 5 pieces de 130 m2 habitable + 70 m2 de terrasse. petit immeuble avec 2 proprios par pallier. apenthouse tres investi, pergola de 60 m2 entierement electrique. cave et 2 parkings. tres belle affaire

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Ascalon, Israël
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