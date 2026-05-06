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Quartier résidentiel Beau 5 pieces immeuble de luxe

Netanya, Israël
depuis
$6,19M
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5
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ID: 36180
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    HaGefen, 19 Kupat Holim Clalit

À propos du complexe

Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Ce projet est idéalement situé à proximité de synagogues, d'écoles et d'un grand parc pour enfants. Il se trouve également dans un nouveau quartier où la plupart des grands constructeurs ont déjà réalisé leurs projets. De plus, il bénéficie d'un accès facile à l'autoroute 2, vous offrant ainsi une excellente connectivité vers Tel Aviv et Haïfa. Les vues depuis les appartements offrent un panorama sur les villas du moshav Avihay, créant ainsi une atmosphère sereine et pittoresque. Caractéristiques du projet Le projet Briga comprend 5 immeuble résidentielles qui sera entourée de jardins et de sont parc de jeux privé à la résidence ainsi que sa galerie commerciale Le projet briga respect toutes les normes écologiques et économiques Un magnifique lobby d’une très belle hauteur sous plafond Celui ci présentera un poste de garde et une décoration réalisée par un désigner 3 ascenseurs luxueux et rapides et modernes La résidence disposera d’une salle de sport ainsi qu’une salle aire de jeux (jumbori) une synagogue Le projet est accompagné d’une garantie bancaire Caractéristiques de l appartement 5 pièces de 147m2 avec 19m2 de terrasse Chaque appartement est vendu avec une cave et une place de parking, offrant ainsi un espace de rangement pratique et un accès sécurisé pour vos véhicules. Prestation intérieur très luxueux Carrelage granit porcelaine 100/100 Carrelage granit porcelaine dans les chambres ou parquet au choix. Terrasse choix carrelage, parquet ou teck Climatisation centralisée. Portes Interieur de haute qualité Cuisine de chez Regba ,plan de travail en marbre avec îlot centrale Carrelage des salles de bains jusqu'au plafond Toilettes suspendus Préparation home cinéma Stores électriques dans toutes la maison Robinetterie mitigeur de qualité Livraison Juin 2025

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
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Épiceries
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