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Quartier résidentiel Exceptionnel centre-ville raanana

Raanana, Israël
depuis
$22,000
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3
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ID: 35771
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Ostrovski, 33

À propos du complexe

Exceptionnel en centre-ville. Penthouse neuf de plain-pied. Magnifique penthouse de 6 pièces. 180 m². 150 m² de terrasse. Vue dégagée. 2 parkings et 1 cave. Disponible en juin 2026.

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Raanana, Israël
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