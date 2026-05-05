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Quartier résidentiel Appartement 4 pièces et demi a ashdod a la city a vendre

Ashdod, Israël
depuis
$841,620
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14
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ID: 36398
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    HaZionut, 7

À propos du complexe

Appartement 4 pièces et demi a Ashdod a la City a vendre avec 2 terrasses, climatisation, mamad, parking. A proximité de parcs, de commerces, moyens de transports, écoles, synagogues..... Appartement très bien entretenu; Une valeur sure en plein centre d'Ashdod

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Ashdod, Israël
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