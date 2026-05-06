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Quartier résidentiel Baisse de prix !! vous cherchez un appartement avec un balcon ensoleillé, entièrement rénové, au centre-ville de hadera, à un prix exceptionnel ?

Hadera, Israël
depuis
$1,60M
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ID: 35730
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

À propos du complexe

BZH RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous présente une super affaire ! ✅ Appartement 4 pièces lumineux d'environ 96 m², ✅ Entièrement rénové, ✅️ Bon plan, ✅ Terrasse ensoleillée, orientation Sud-Ouest, ✅ Cuisine, carrelage, portes, salles de bains et toilettes neufs, ✅ Suite parentale, ✅️ 2 chambres supplémentaires dont une pièce sécurisée (Mamad), ✅ Au 3ᵉ étage avec ascenseur, ✅ Climatisation, ✅ Parking. Immeuble bien entretenu, faibles charges ! À proximité des écoles, crèches et centre médical. Accès rapide aux axes routiers 2, 4 et 6. À la vente à seulement 1.600.000 NIS, au lieu de 1.695.000 NIS !! Une visite sans tarder ! Contactez-nous, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licence professionnelle 313736.

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Hadera, Israël
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