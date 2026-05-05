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Quartier résidentiel Villa indépendante a vendre a ashdod avec piscine

Ashdod, Israël
depuis
$2,70M
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17
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ID: 36444
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Piteda

À propos du complexe

Villa indépendante a vendre a Ashdod Sur un terrain de 315m2 , villa de 265m2 habitable repartis sur une pièce a vivre et cuisine au rez de chaussé , les chambres et salles de bains a l'étage, ainsi qu'un sous sol aménagé donnant sur une cour. De très beaux extérieurs viennent compléter ce bien avec une piscine

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Ashdod, Israël
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