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Quartier résidentiel Maison privative avec piscine

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,28M
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ID: 36356
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Mizan, 14

À propos du complexe

Maison privative de 160m² habitable sur 250m² de terrain. Piscine et jardin aménagé. Aucuns travaux à prévoir. Parfait pour une famille. Quartier résidentiel de qualité très recherché.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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