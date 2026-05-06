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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf, neuf

Netanya, Israël
depuis
$1,00M
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8
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ID: 36208
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Ussishkin, 19

À propos du complexe

Mardoche khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Projet Ussishkine 12 est un immeuble boutique Stratégiquement situé à 3 minutes à pied du célèbre kikar et 4 minute de la plage Dans une des rue les plus convoitée de la ville Caractéristiques du projet Le projet comprend 25 appartements allant du 3 pièces au 5 pièces ainsi qu un penthouse. Revêtement extérieur en pierre naturelle Trois appartements par étage L immeuble sera doté d un double lobby avec une hauteur de plafond de 6 mètres aménagé et conçu par l architecte 2 ascenseurs dont un chabbatique Place de parking souterrain Livraison dans 30 mois Garantie bancaire Caractéristiques de l appartement Carrelage dans toute la maison 80x80 Climatisation centralisée Meuble de salle de bain de qualité Robinetterie de marque Grohe Porte intérieures de qualité Cuisine personnalisable Stores électriques dans toutes la maison

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Netanya, Israël
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