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Quartier résidentiel Appartement très spacieux à deux pas du kikar et de la plage

Netanya, Israël
depuis
$811,200
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ID: 36286
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Ussishkin, 19

À propos du complexe

Appartement avec un séjour très spacieux, très clair et vue complètement dégagée. Situé à deux pas du kikar et de la plage. Excellent appartement pour habitation ou pour investissement.

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
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