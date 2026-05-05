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Quartier résidentiel Coup de fusil !! a vendre rue rogozin appartement a rénover vue mer

Ashdod, Israël
depuis
$794,300
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ID: 36405
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rogozin

À propos du complexe

Coup de fusil !! a vendre rue Rogozin appartement a rénover vue mer ! La valeur de ce produit une fois rénové peut dépasser les 3 millions.... Mamad, climatisation, parking, très central. Immeuble avec 2 ascenseurs dont un de shabat

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Ashdod, Israël
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