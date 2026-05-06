  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ramat Gan
  4. Quartier résidentiel Projet neuf a ramat gan

Quartier résidentiel Projet neuf a ramat gan

Ramat Gan, Israël
depuis
$2,64M
;
8
Laisser une demande
ID: 36163
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Ramat Gan
  • Adresse
    Truman, 19

À propos du complexe

Ramat Gan – Le cœur résidentiel du Grand Tel-Aviv À seulement quelques minutes de Tel-Aviv, la ville de Ramat Gan incarne l’équilibre parfait entre modernité, nature et qualité de vie. C’est une destination privilégiée pour les familles comme pour les investisseurs, offrant un environnement résidentiel calme à proximité immédiate du centre économique d’Israël. Ramat Gan abrite le plus grand quartier d’affaires du pays, la Bourse de Tel-Aviv (Boursa District), où siègent les principales banques, compagnies d’assurance et tours d’entreprises internationales. La ville est en pleine expansion, portée par de nombreux projets de renouvellement urbain (Tama 38, Pinouï Binouï) et de résidences haut de gamme. Grâce à ses espaces verts généreux, comme le Parc National de Ramat Gan, ses infrastructures modernes et sa connexion directe aux grands axes (Ayalon, Route 4, Route 6, Tramway rouge), la ville offre un cadre de vie idéal pour ceux qui recherchent confort, proximité et rentabilité. LE PROJET – UZIEL 13–15 Situé au cœur d’un quartier paisible et central de Ramat Gan, Uziel 13–15 est un projet résidentiel d’exception développé par Kardan Nadlan, l’un des plus grands promoteurs d’Israël. Ce programme se compose d’une tour de luxe et de deux immeubles boutique, alliant design contemporain, volumes généreux et finitions haut de gamme. Les appartements du 2 au 5 pièces, ainsi que les mini-penthouses et penthouses, bénéficient de grandes terrasses offrant des vues dégagées sur le Gush Dan. Grâce à son emplacement stratégique, le projet bénéficie d’un accès direct au tramway, et aux principaux axes routiers reliant Tel-Aviv, Givatayim et Petah Tikva. POINTS FORTS DU PROJET • Emplacement central et calme au cœur de Ramat Gan • Proximité immédiate du tramway et des axes majeurs • Architecture moderne et design contemporain (bois et verdure) • Lobby design, salle de sport équipée, et finitions de standing • Vue dégagée sur le Gush Dan • Appartements lumineux avec grandes terrasses • Spécifications techniques de haut niveau CONDITIONS DE PAIEMENT • 20 % à la signature du contrat • 80 % quatre mois avant la livraison • Sans alavat kablan (prêt promoteur) • Indexation encadrée : 3 % par an cumulable, pris en charge par le promoteur

Localisation sur la carte

Ramat Gan, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces rénové – quartier sud de bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$672,620
Quartier résidentiel Opportunité à saisir - penthouse magnifique dans immeuble neuf préservé
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,70M
Quartier résidentiel À louer - immeuble neuf | entrée début janvier
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,732
Quartier résidentiel Proche de la mer
Ascalon, Israël
depuis
$571,220
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pièces jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,42M
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet neuf a ramat gan
Ramat Gan, Israël
depuis
$2,64M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Nouveau projet au cœur de talpiot jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet au cœur de talpiot jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet au cœur de talpiot jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet au cœur de talpiot jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet au cœur de talpiot jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet au cœur de talpiot jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,24M
Nouveau projet au cœur de Talpiot Jérusalem Complexe de 8 immeubles dont 4 sont déjà habités, et 2 sont en cours de commercialisation. Immeubles de 10 étages avec lobby luxueux, 2 ascenseurs, parking souterrain et caves. Avec un magnifique parc comprenant une aire de jeux pour enfants ainsi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Cottage aquarelle ganim bet
Quartier résidentiel Cottage aquarelle ganim bet
Quartier résidentiel Cottage aquarelle ganim bet
Quartier résidentiel Cottage aquarelle ganim bet
Quartier résidentiel Cottage aquarelle ganim bet
Afficher tout Quartier résidentiel Cottage aquarelle ganim bet
Quartier résidentiel Cottage aquarelle ganim bet
Eilat, Israël
depuis
$1,30M
Dans le quartier Ganim Bet d'Eilat, dans la prestigieuse résidence Aquarelle, au bord du désert et de la mer Rouge, immeuble boutique proposant un cottage en rez-de-jardin à vendre face à la vallée. Cet immeuble se compose de 2 niveaux : un rez-de-jardin avec entrée privée de 140 m² habitabl…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Quartier résidentiel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Quartier résidentiel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Quartier résidentiel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Quartier résidentiel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Afficher tout Quartier résidentiel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Quartier résidentiel Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,10M
Au 25 rue Bnei Moshe, à deux pas de Yehuda Maccabi, un superbe appartement T3 est à vendre en exclusivité. Environ 74 m² de surface habitable, très lumineux. Spacieux, élégant et rénové. 1er étage et demi sans ascenseur. Rue calme
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller