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Quartier résidentiel Rare : appartement 5 pièces à ashdod

Ascalon, Israël
depuis
$909,220
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ID: 36402
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Ashdod

À propos du complexe

Rare ! Appartement 5 pièces "résidence Dimri City" 160 m² avec 20 m² de terrasse, 2 ascenseurs dont un de shabbat. À proximité de commerces, écoles, parcs, synagogues, bus. Entièrement rénové, avec climatisation individuelle dans chaque chambre. Parking inclus.

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Ascalon, Israël
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