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Quartier résidentiel Neuf

Ascalon, Israël
depuis
$601,640
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ID: 36423
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

3 pcs dans le nouveau quartier de ir ayain

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
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