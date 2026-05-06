  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch

Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch

Tel-Aviv, Israël
depuis
$22,00M
;
5
Laisser une demande
ID: 35818
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    David Bloch, 15

À propos du complexe

À vendre – Nord Ancien de Tel-Aviv | À deux pas de la Place Rabin Adresse ultra-recherchée au cœur du Nord ancien, à proximité immédiate de Dizengoff, des commerces, écoles renommées et commodités. Cadre résidentiel élégant et verdoyant, idéal pour familles et investisseurs exigeants. Nouvelle construction avec permis obtenu, travaux en cours, livraison prévue dans environ 2 ans. Architecture moderne, prestations haut de gamme, terrasses spacieuses, MAMAD et parkings privatifs. Appartements 4 pièces et penthouses d’exception disponibles. Surfaces généreuses avec grandes terrasses ouvertes sur le séjour. Accès immédiat au tramway central reliant toute la ville et la mer. Emplacement à forte valeur patrimoniale et excellent potentiel de plus-value.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement de 5 pièces neuf de 133m² avec 22m² de terrasse au 14ème étage à kiriat yovel jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,48M
Quartier résidentiel Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Ashdod, Israël
depuis
$1,46M
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh - 3-4-5 pièces, rez-de-jardin et penthouses
Bet Shemesh, Israël
depuis
$1,02M
Quartier résidentiel Une villa de rêve au prix d'un appartement à tel aviv !
Hadera, Israël
depuis
$10,00M
Quartier résidentiel Duplex à louer à jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$7,480
Vous regardez
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israël
depuis
$22,00M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Bureau à louer à jérusalem
Quartier résidentiel Bureau à louer à jérusalem
Quartier résidentiel Bureau à louer à jérusalem
Quartier résidentiel Bureau à louer à jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$5,780
Situé dans le quartier le plus recherché de Jérusalem, dans un complexe authentique, pastoral et calme. Grand espace principal, salle de réunion de 63 m², 9 bureaux individuels avec fenêtres de 11 à 17 m² chacun. Bien entretenu, ascenseur, option de parking. TVA en sus
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Investissement - herzliya
Quartier résidentiel Investissement - herzliya
Quartier résidentiel Investissement - herzliya
Quartier résidentiel Investissement - herzliya
Quartier résidentiel Investissement - herzliya
Quartier résidentiel Investissement - herzliya
Quartier résidentiel Investissement - herzliya
Herzliya, Israël
depuis
$948,600
Appartement de 4 pièces proche de l'université de Reichman. Miklat dans l'immeuble. Situé dans une rue très agréable. Parfait pour un premier achat ou pour un investissement. Très demandé en location
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv yafo
Afficher tout Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv yafo
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,25M
Projet résidentiel situé au cœur de Yafo, dont l'emplacement stratégique le place près des attractions locales, comme les plages et les cafés, proche du tramway. Une grande cour intérieure de style européen, offrant un espace privé lumineux et convivial pour les résidents. Autour de laquell…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller