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Quartier résidentiel 2 pièces à vendre - excellent investissement

Tel-Aviv, Israël
depuis
$811,200
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ID: 36290
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shlomo HaMelekh, 65

À propos du complexe

À vendre à proximité de Frishman. 2 pièces de 36m², 2ème étage. Actuellement loué 5 000₪. À deux pas de la plage. Prix : 2 500 000 NIS.

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Tel-Aviv, Israël
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