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Quartier résidentiel Vue sur la mer

Ascalon, Israël
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$777,400
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ID: 36427
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

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Ascalon, Israël
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