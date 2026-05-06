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Quartier résidentiel Occasion en or ! la maison qui coche toutes les cases !

Hadera, Israël
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06/05/2026
$1,43M
05/05/2026
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ID: 35686
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Tiomkin, 1

À propos du complexe

Vous recherchez une maison familiale, bien située, avec des prestations haut de gamme ? RE/MAX Hadera, Ra'hel Benguigui vous présente en exclusivité, au cœur du quartier Haotsar, dans une rue privée recherchée : - Une maison de 6 pièces entièrement rénovée ! - Une surface habitable de 180 m² - Un terrain de 250 m², une terrasse spacieuse, un jardin verdoyant entouré d'arbres fruitiers - Un très bel espace de vie cossu - Une cuisine moderne avec son large et bel îlot - Une grande suite parentale au rez-de-chaussée avec sa salle d'eau - À l'étage, 4 chambres supplémentaires dont une sécurisée - Cave - Au total 2 salles de bains et 3 toilettes Le type de maison très apprécié des francophones ! Contactez-nous : RE/MAX Hadera, Ra'hel Benguigui. Licence professionnelle 313736.

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Hadera, Israël
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