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Quartier résidentiel Vue sur la mer

Rishon LeZion, Israël
depuis
$3,99M
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10
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ID: 36300
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Ville
    Rishon LeZion
  • Adresse
    HaShayetet

À propos du complexe

Rishon Letsion, face mer, (hof rishon letsion) Proximité mer et tayelet au pied de l’immeuble, commerces et café ainsi que transports en commun Rehov Shayetet Bel Immeuble résidentiel très récent (9 ans), Au 20e étage (sur 21), superbe penthouse de 5 pièces sur un niveau , avec vue panoramique et imprenable vue sur la mer, 200 m2 habitables dont 100 m2 de séjour-cuisine, prolongé d’une magnifique terrasse de 100 m2, aménagée et équipée (pergolas, cuisine d’extérieur moderne et fonctionnelle) Belle et spacieuse suite parentale vue mer et grande 3 toilettes , 2 belles salles de bains, grand mamad. Très belle Cuisine de la marque Semel, nombreux rangements, pratiques et esthétiques. Hauts plafonds de 3 mètres Appartement quasiment jamais habité Excellent état. 1 cave et 2 places de parking. 3 ascenceurs dont 1 shabbat

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Rishon LeZion, Israël
Loisirs

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