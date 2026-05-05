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Quartier résidentiel Appartement 4 pièces rénové – emplacement premium au cœur de tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,89M
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9
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ID: 36302
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda, 109

À propos du complexe

Superbe appartement 4 pièces rénové au cœur de Tel Aviv Rare sur le marché, cet appartement offre un emplacement exceptionnel avec des prestations haut de gamme. Détails du bien : Surface construite : 120 m² 4 pièces spacieuses 1ᵉʳ étage avec ascenseur Points forts : Grande pièce à vivre lumineuse Chambres spacieuses et agencement optimisé Cuisine moderne Hauteur sous plafond confortable Immeuble entretenu avec entrée sécurisée Quartier premium, idéal pour vivre ou investir Emplacement : À l'angle de Ben Yehuda et du boulevard Ben Gurion Quelques minutes à pied de la mer, de la promenade et de la piscine Gordon À proximité de Dizengoff : cafés, restaurants, supermarchés, boutiques et bars Proche des transports, pistes cyclables et espaces verts Tramway bientôt opérationnel dans la rue, travaux quasiment terminés Quartier calme tout en étant au cœur de la vie urbaine dynamique

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Tel-Aviv, Israël
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