  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Vente espace de bureau givat shaul

Quartier résidentiel Vente espace de bureau givat shaul

Jérusalem, Israël
depuis
$1,34M
;
5
Laisser une demande
ID: 36112
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Kanfei Nesharim

À propos du complexe

Nouveau sur le marché à la vente dans le quartier de Givat Shaul à l'entrée de Jérusalem par l'autoroute 1, au pied de la future ligne verte de tramway prévue pour début 2026, dans le projet de bureaux modernes la Tour des Aigles aussi connue sous le nom de Migdal HaTagyad. Une tour de 9 étages (avec un ajout en cours de 8 étages supplémentaires) avec hall d'entrée somptueux, gardien et places de parking souterrain disponibles à la location. Au 7ème étage, espace de bureaux neuf et après travaux équipé de climatisation centrale et électricité. Surface brute de 248m2 (modulable en 9 bureaux et une salle d'accueil) avec toilettes et kitchenette. Possibilité de joindre sur le même plateau deux autres bureaux pour arriver à une superficie totale de 551m2 brut. Vue en première ligne sur les montagnes de Jérusalem. Les charges sont de 17,5 NIS le m2 par mois, le prix est de 18,000 shekels le m2 négociables avant TVA. Entrée immédiate.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Immeuble neuf 4 pièces + terrasse avec parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,53M
Quartier résidentiel Appartement nahalat binyamin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,13M
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Ashdod, Israël
depuis
$1,15M
Quartier résidentiel À vendre | magnifique 3 piÈces | rue calme et prestigieuse – À 2 minutes de la plage, tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,20M
Quartier résidentiel Magnifique rez-de-jardin face à la mer, quartier marina
Ascalon, Israël
depuis
$1,44M
Vous regardez
Quartier résidentiel Vente espace de bureau givat shaul
Jérusalem, Israël
depuis
$1,34M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Cottage à louer à jérusalem - emek refaim
Quartier résidentiel Cottage à louer à jérusalem - emek refaim
Quartier résidentiel Cottage à louer à jérusalem - emek refaim
Quartier résidentiel Cottage à louer à jérusalem - emek refaim
Quartier résidentiel Cottage à louer à jérusalem - emek refaim
Afficher tout Quartier résidentiel Cottage à louer à jérusalem - emek refaim
Quartier résidentiel Cottage à louer à jérusalem - emek refaim
Jérusalem, Israël
depuis
$30,000
Crémieux 18 – Cottage 200 m² sur 4 niveaux 190 m² de jardin Complexe de 4 cottages avec parking privé pour chaque cottage (portail) (Bâtiment classé / préservation architecturale) Quartier Colonie Allemande – German Colony Maison privée 6 pièces Jardin Partiellement meublée Pièce sécurisée (…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,80M
Immeuble résidentiel moderne de 7.5 étages comprenant 26 appartements avec parking privé. Chaque appartement est équipé d’une climatisation VRF individuelle avec diffusion indépendante dans chaque pièce. Finition haut de gamme avec carrelage en grès cérame, menuiserie aluminium de qualité su…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 3.5 pièces + balcon avec ascenseur à rénover proche mer
Quartier résidentiel 3.5 pièces + balcon avec ascenseur à rénover proche mer
Quartier résidentiel 3.5 pièces + balcon avec ascenseur à rénover proche mer
Quartier résidentiel 3.5 pièces + balcon avec ascenseur à rénover proche mer
Quartier résidentiel 3.5 pièces + balcon avec ascenseur à rénover proche mer
Afficher tout Quartier résidentiel 3.5 pièces + balcon avec ascenseur à rénover proche mer
Quartier résidentiel 3.5 pièces + balcon avec ascenseur à rénover proche mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,63M
Petite rue calme entre Gordon et Ben Gourion 87m² avec ascenseur à rénover Très lumineux, proche des commerces et de la plage Énorme potentiel À saisir !
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller