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Quartier résidentiel Cout de fusil !!! prix exceptionnel ! conditions exceptionelles !!!

Ramat Gan, Israël
depuis
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ID: 36293
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Ramat Gan
  • Adresse
    Truman, 19

À propos du complexe

Dans le quartier résidentiel de la bourse de Ramat gan Penthouse de luxe exceptionnel 29 -ème et dernier étage 200 m² de surface habitable + 100 m² de terrasse Entièrement équipé et deja meublé de haut standing 2 places de parking + cave Les appartements dans l'immeuble se sont vendus en moyenne à 42.600 Nis/m2 (dans le lien tableau des ventes effectuées ) sachant que le 2eme Penthouse dans la tour no 1 a été vendu 13,5 millions de nis , et nous proposons cet appartement d'exception au prix de 39.200 Nis le m2, soit 9.800,000 sh Offre de payement incroyable : 1er versement de 6 millions à la signature et le reste dans 3 ans, Avec la remise des clefs dès le 1 payement. Cela signifie que l'on peut déjà toucher les loyers (estimation entre 25 et 30.000 Nis / mois), et même le revendre dans les 3 premières années Taxe d’acquisition pour un touriste : 8%

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Ramat Gan, Israël
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