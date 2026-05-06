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Quartier résidentiel Résidence boutique à mekor haim – 4 pièces d'exception avec terrasse & prestations luxe

Jérusalem, Israël
depuis
$3,143
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6
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ID: 36120
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Avital, 15

À propos du complexe

Dans le quartier recherché de Mekor Haim, à proximité de Baka, à quelques minutes du centre commercial Hadar, à deux pas de la promenade du Parc HaMesila et face aux commerces et supermarchés de Talpiot. Dans un immeuble boutique neuf avec lobby prestigieux et ascenseurs de Shabbat. Magnifique appartement 4 pièces neuf et spacieux de 111 m², avec 11 m² de terrasse. Un véritable bijou offrant des prestations haut de gamme : • Cuisine séparée et entièrement aménagée • Chambre forte (Mamad) • Suite parentale avec salle d'eau privative • Salle de bains supplémentaire • Chauffage au sol • Climatisation VRF individuelle dans chaque pièce • Système Smart Home • Parking souterrain privé • Cave Entrée début avril

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Jérusalem, Israël
Éducation
Épiceries
Loisirs

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