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Quartier résidentiel Haut standing appartement 4 pièces a ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$997,100
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6
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ID: 36384
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

Appartement 4 pièces a vendre a Ashdod de haut standing, résidence "Dekel" en bord de mer.

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
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