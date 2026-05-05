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Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle

Ascalon, Israël
depuis
$354,900
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ID: 36486
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Yefe Nof, 25

À propos du complexe

À la marina d'Ashkelon, très bonne affaire à saisir. 2 pièces de 40m² pleine vue mer avec balcon, mamad, ascenseur et parking sous-sol.

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Ascalon, Israël
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