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Quartier résidentiel Nouveau projet en presale - rue kadoshei kaire - bat yam

Bat Yam, Israël
depuis
$3,88M
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6
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ID: 35873
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Kdoshei Kahir

À propos du complexe

Le projet MODA est un immeuble boutique de standing de 10 étages, offrant intimité et confort grâce à un nombre limité d’appartements par étage. Appartements de 2 à 5 pièces avec parking, ainsi que penthouses luxueux, adaptés aussi bien aux familles qu’aux investisseurs. PRIX PRESALE pour les 5 premiers appartements avant augmentation des prix de 120.000NIS: * 2 pièces à partir de 2.421.900NIS * 3 pièces à partir de 2.328.000NIS * 4 pièces à partir de 2.670.000NIS * Mini penthouse à partir de 3.829.500NIS * Penthouse à partir de 5.761.280NIS La rue Kadoshei Kaire, calme et intimiste, est idéalement située au cœur du centre-ville de Bat Yam, à quelques minutes à pied de la promenade et de la mer. Le quartier offre un environnement complet avec écoles reconnues, pôles culturels, services municipaux, commerces et cafés tendance. L’accessibilité est optimale grâce au tramway à proximité immédiate, renforçant l’attractivité et le potentiel du secteur. Un projet premium à fort potentiel, dans un secteur en pleine évolution, idéal pour y vivre ou investir.

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
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