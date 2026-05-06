  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Magnifique penthouse 4 pièces avec terrasse 80m2 soucca

Quartier résidentiel Magnifique penthouse 4 pièces avec terrasse 80m2 soucca

Jérusalem, Israël
depuis
$2,95M
;
9
Laisser une demande
ID: 35664
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Bolivia, 5

À propos du complexe

Vous achetez un 4 pièces – vous obtenez 132 m² + une terrasse de 25 m² !! Immeuble neuf après projet Tama 38, avec lobby et ascenseur ! Penthouse 4 pièces, 80 m² habitables, avec une immense terrasse de 80 m² – entièrement soucca, offrant une vue panoramique exceptionnelle. Environ 35 m² de la terrasse sont couverts par une pergola en verre complète de haut standing. Cuisine améliorée, suite parentale avec salle d’eau, une salle de bain נוספת, pièce sécurisée (Mamad), climatisation centrale, chauffage au sol dans toutes les pièces, parking privé ! Les penthouses sont actuellement en cours de modification de plan d’urbanisme (Taba) avancée, en voie d’approbation, permettant une extension de 52 m² habitables !

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Une villa de rêve au prix d'un appartement à tel aviv !
Hadera, Israël
depuis
$10,00M
Quartier résidentiel Appartement 4 piÈces avec vue mer – À deux pas de la plage gordon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,23M
Quartier résidentiel En plein cœur de jérusalem kiryat yovel limitrophe ramat denya
Jérusalem, Israël
depuis
$782,000
Quartier résidentiel Akhziv - belle vue mer - bel appartement 5 piÈces
Nahariya, Israël
depuis
$877,200
Quartier résidentiel Bien rare – duplex rénové avec terrasse soucca
Jérusalem, Israël
depuis
$1,53M
Vous regardez
Quartier résidentiel Magnifique penthouse 4 pièces avec terrasse 80m2 soucca
Jérusalem, Israël
depuis
$2,95M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Ashdod, Israël
depuis
$1,45M
Le seul nouveau programme qui n'est pas une tour ! Une architecture d'avant garde pour cette résidence face a la mer a Ashdod : -8 étages seulement -2 ascenseurs dont un de shabat -Hall d'entrée luxueux avec concierge -Dans le quartier résidentiel de Dalet , surplombant les villas et face …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement À vendre centre bat-yam – rue jabotinsky zone recherchÉe
Quartier résidentiel Appartement À vendre centre bat-yam – rue jabotinsky zone recherchÉe
Quartier résidentiel Appartement À vendre centre bat-yam – rue jabotinsky zone recherchÉe
Quartier résidentiel Appartement À vendre centre bat-yam – rue jabotinsky zone recherchÉe
Quartier résidentiel Appartement À vendre centre bat-yam – rue jabotinsky zone recherchÉe
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement À vendre centre bat-yam – rue jabotinsky zone recherchÉe
Quartier résidentiel Appartement À vendre centre bat-yam – rue jabotinsky zone recherchÉe
Bat Yam, Israël
depuis
$816,000
Appartement à rénover 4 pièces 105m² + balcon 15m² avec vue dégagée. Possibilité de transformation en 5 pièces. Étage 5 sur 8 avec ascenseur. 300 mètres de la mer et 400 mètres du tramway reliant Bat Yam à Tel Aviv en 12 minutes. Excellent investissement locatif (valeur locative estimée à 5.…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,50M
Nouveau Projet Ramat Sharet Jérusalem limite Bet Vagan Composé de 2 immeubles de 19 étages et un immeuble de 7 étages, comprenant de nombreux commerces au rez-de-chaussée, une immense terrasse-jardin, 3 ascenseurs chacun (dont 2 de shabbat), bet knesset, salle de sport... Livraison Mai 2029…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller