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Quartier résidentiel Affaire exceptionnelle ! grand appartement familial de 5 pièces rénové à hadera dans le quartier du park !

Hadera, Israël
depuis
$778,600
06/05/2026
$778,600
05/05/2026
$774,020
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ID: 35685
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

À propos du complexe

BZH RE/MAX Hadera by Rachel Benguigui présente en exclusivité un superbe appartement de 5 pièces, au calme et lumineux dans un bel immeuble en pierre de taille ! Caractéristiques : - Grand appartement rénové de 5 pièces de 120 m² - Cuisine agréable - Salon confortable avec belle baie vitrée - Mirpeset ensoleillée de 12 m² exposée Sud-Est - Suite parentale, 3 chambres supplémentaires dont une sécurisée - Au total 2 salles de bain, 2 toilettes - Au 4ᵉ étage, au calme sur cour - 2 ascenseurs - Système de chauffage d'eau au gaz - Faibles charges ! - Place de parking Immeuble de standing, raffiné, bien entretenu, à proximité du nouveau complexe sportif Holmes, du centre commercial, de l'Ecopark et des axes routiers 6 et 9. À distance de marche du centre commercial, des écoles, des jardins d'enfants et de l'Eco Park. Excellent projet d'habitation ou investissement locatif ! Un prix incroyable ! Contactez-nous, RE/MAX Hadera, Rachel Benguigui. Licence professionnelle 313736.

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Hadera, Israël
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