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Quartier résidentiel Superbe 5 piÈces À 1min du lac

Ascalon, Israël
depuis
$709,800
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9
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ID: 36307
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Emek HaEla, 31 brbwr

À propos du complexe

Appartement 5 pièces dans petit immeuble à 1 minute du lac, 1er étage, 2 terrasses, très investi.

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
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