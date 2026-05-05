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Quartier résidentiel Exceptionnel

Ascalon, Israël
depuis
$598,260
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ID: 36462
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

EXCEPTIONNEL Vue mer éternelle Première ligne face mer Petit immeuble de 3 étages Appartement 3 pièces de 60m² + 20m² de terrasse Très bon produit pour une alya face à la mer, ou investissement à long terme ou Airbnb.

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Ascalon, Israël
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