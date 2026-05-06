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Quartier résidentiel Espace de bureaux premium dans immeuble boutique – talpiot

Jérusalem, Israël
depuis
$52,820
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11
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ID: 35857
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Yad Harutsim, 3

À propos du complexe

NOUVEAUTÉ SUR LE MARCHÉ ! À louer rue Yad Haroutzim, au cœur du pôle commercial et d’affaires de Talpiot, avec un accès rapide aux principaux axes routiers. Situé dans un immeuble boutique calme et de qualité, avec un lobby accueillant, gardien, ascenseurs et parking souterrain avec possibilité de louer de nombreuses places. Un espace premium d’environ 529 m² brut est proposé, bénéficiant de trois expositions. Les bureaux sont aménagés et prêts à l’entrée, avec une excellente optimisation des volumes et une distribution fonctionnelle comprenant un espace réception, 22 bureaux, une salle de réunion, une salle de communication, de grandes fenêtres avec vue dégagée, une kitchenette ainsi que des sanitaires privatifs. En complément, un abri sécurisé privé d’environ 27 m² est attenant au bien. Les charges s’élèvent à 17 ₪/m² et le coût d’une place de parking est de 650 ₪ par mois. Possibilité de diviser l’espace ou de l’adapter selon les besoins du locataire. L’environnement immédiat offre un large choix de services : banques, institutions publiques, commerces et centres d’activité.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
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