Quartier résidentiel Lumière, calme et convivialité à pisgat zeev - jerusalem immobilier 026786595

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À vendre – superbe appartement rénové de 5 pièces (105 m² net) avec une belle terrasse de 20 m², au 2ᵉ étage d’un immeuble bien entretenu, sans ascenseur.
L’appartement se distingue par sa luminosité, son calme, et sa parfaite répartition des espaces : séjour agréable, cuisine moderne, suite parentale, et trois autres chambres confortables.
Situé à proximité immédiate des écoles, commerces, synagogues et de la communauté francophone, il offre une qualité de vie idéale pour une famille.
???? Nedava Yossef 20 – Pisgat Zeev, Jérusalem
???? Disponible sous 6 mois.
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Jérusalem, Israël
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