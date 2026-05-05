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Quartier résidentiel Duplex 5 pièces à ein sara, nahariya

Nahariya, Israël
depuis
$608,400
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12
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ID: 36469
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District nord
  • Région
    Acre Subdistrict
  • Village
    Nahariya
  • Adresse
    Wolfson

À propos du complexe

Dans un petit immeuble rue Herzl du quartier prisé d'Ein Sara à Nahariya. Duplex comme une petite villa, comprenant : au rez-de-chaussée : séjour lumineux, 2 chambres avec accès terrasse. À l'étage : 2 chambres spacieuses, suite parentale avec douche et accès terrasse d'environ 20 m². Vue dégagée apaisante. Proche des crèches et des écoles et du centre-ville. L'alliance parfaite entre ville, famille et qualité de vie.

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Nahariya, Israël
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