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Quartier résidentiel Superbe appartement 4 pièces avec terrasse – À deux pas du kikar et de la mer

Netanya, Israël
depuis
$1,16M
06/05/2026
$1,16M
05/05/2026
$1,15M
;
Quartier résidentiel Superbe appartement 4 pièces avec terrasse – À deux pas du kikar et de la mer
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ID: 35839
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Kikar HaAtzmaut, 11

À propos du complexe

Magnifique appartement 4 pièces situé au 9ᵉ étage d’un immeuble moderne dans l’un des quartiers les plus recherchés de Netanya, à quelques minutes à pied du Kikar (place centrale) et de la plage. L’appartement offre 111 m² habitables ainsi qu’une terrasse de 17 m² exposée nord-ouest, permettant de profiter d’une belle luminosité et d’une agréable brise marine. Caractéristiques 111 m² habitables Terrasse de 17 m² 4 pièces 9ᵉ étage Exposition nord-ouest Parking privé Cave Emplacement exceptionnel à proximité immédiate de la mer, du Kikar, des restaurants, cafés, commerces, supermarchés et transports.

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
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