  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Projet de qualité

Quartier résidentiel Projet de qualité

Jérusalem, Israël
depuis
$969,000
06/05/2026
$969,000
05/05/2026
$963,300
;
6
Laisser une demande
ID: 35850
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Tabaliya

À propos du complexe

e projet Adéret Jérusalem Situé au cœur du nouveau quartier de Givat HaMatos, le projet Adéret Jérusalem représente une opportunité rare de vivre dans un cadre moderne et familial à Jérusalem. C’est le premier projet construit dans la zone, symbole du renouveau et de la vision de ce nouveau quartier. Adéret Jérusalem repose sur des valeurs de communauté, de tolérance, d’enracinement et de vitalité, pour une expérience de vie israélienne, sioniste et contemporaine.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À vendre / appartement 3 piÈces rue balfour – bat yam À 400m de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$584,800
Quartier résidentiel à quelques minutes à pied de la mer, 3 pièces à vendre, le plus luxueux, entièrement meublé et neuf, avec parking standard.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf avec vue mer au 28e étage, 2e ligne mer
Bat Yam, Israël
depuis
$1,84M
Quartier résidentiel Nouveau projet - rue yahalal - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,88M
Quartier résidentiel Appartement a vendre rénové a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$969,000
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$969,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet neuf a hadera le parc
Quartier résidentiel Projet neuf a hadera le parc
Quartier résidentiel Projet neuf a hadera le parc
Quartier résidentiel Projet neuf a hadera le parc
Quartier résidentiel Projet neuf a hadera le parc
Hadera, Israël
depuis
$2,82M
Mardochee Khayat vous propose de vivre dans un projet neuf dans l’un des meilleurs quartiers de Hadera “Le Parc”. La construction au design architectural vous propose de vivre dans un complexe de deux immeuble au pied d’une galerie commerciale où de belles enseignes seront présentes . Vous…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau à tsfat (safed) plus qu’un lieu de vie… un héritage
Quartier résidentiel Nouveau à tsfat (safed) plus qu’un lieu de vie… un héritage
Quartier résidentiel Nouveau à tsfat (safed) plus qu’un lieu de vie… un héritage
Quartier résidentiel Nouveau à tsfat (safed) plus qu’un lieu de vie… un héritage
Quartier résidentiel Nouveau à tsfat (safed) plus qu’un lieu de vie… un héritage
Afficher tout Quartier résidentiel Nouveau à tsfat (safed) plus qu’un lieu de vie… un héritage
Quartier résidentiel Nouveau à tsfat (safed) plus qu’un lieu de vie… un héritage
Safed, Israël
depuis
$1,78M
Une adresse d’exception au cœur d’une terre biblique Vivre ici, ce n’est pas seulement choisir un appartement…?C’est s’inscrire dans une histoire millénaire. Situé sur les hauteurs de Tsfat (Safed), au cœur de la Galilée, ce projet s’ancre dans le territoire biblique de la tribu de Neftali —…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Neuf, vue sur la mer
Quartier résidentiel Neuf, vue sur la mer
Quartier résidentiel Neuf, vue sur la mer
Quartier résidentiel Neuf, vue sur la mer
Quartier résidentiel Neuf, vue sur la mer
Afficher tout Quartier résidentiel Neuf, vue sur la mer
Quartier résidentiel Neuf, vue sur la mer
Nahariya, Israël
depuis
$782,000
PROJET TOWER PREMIUM Appartements 4 et 5 pièces Livraison prévue juin 2027 A partir de 1.880.000 nis Revenus mensuels immédiats des la signature Vente direct constructeur sans frais d agence
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller