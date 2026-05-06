  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Bien agencé

Quartier résidentiel Bien agencé

Ascalon, Israël
depuis
$777,400
;
9
Laisser une demande
ID: 36134
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

???????? À vendre – Maisonnette rénovée à Neve Dkalim, Ashkelon Charmante maison de plain-pied 3 pièces, agrandie en 4 pièces, entièrement refaite à neuf ???? ✅ Terrain de 220 m² ✅ Quartier stratégique : à la sortie de la ville et proche du nouveau quartier Ir Ayin ✅ Environnement calme et familial ✅ Idéal pour une famille ou un investissement Une opportunité rare à Ashkelon, à saisir rapidement ! ???? Pour plus d’infos ou une visite, contactez-nous dès maintenant.

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,52M
Quartier résidentiel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux très demandé sur givat shaul
Jérusalem, Israël
depuis
$3,833
Quartier résidentiel Maison bi-familiale de caractère et d'atmosphère uniques à vendre à kiryat hasharon, netanya
Netanya, Israël
depuis
$2,54M
Quartier résidentiel Villa de prestige à louer en bord de mer à ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$4,06M
Quartier résidentiel A rénover, bonne affaire, proche de la mer
Herzliya, Israël
depuis
$2,26M
Vous regardez
Quartier résidentiel Bien agencé
Ascalon, Israël
depuis
$777,400
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf avec vue mer au 28e étage, 2e ligne mer
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf avec vue mer au 28e étage, 2e ligne mer
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf avec vue mer au 28e étage, 2e ligne mer
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf avec vue mer au 28e étage, 2e ligne mer
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf avec vue mer au 28e étage, 2e ligne mer
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf avec vue mer au 28e étage, 2e ligne mer
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf avec vue mer au 28e étage, 2e ligne mer
Bat Yam, Israël
depuis
$1,83M
Dans une résidence de standing située en 2ᵉ ligne de mer à Bat Yam, à quelques pas du front de mer et à proximité immédiate de Tel Aviv, découvrez ce superbe appartement neuf, jamais habité, bénéficiant de la garantie du promoteur. Situé au 28ᵉ étage, l’appartement offre une vue mer panoram…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement très spacieux à deux pas du kikar et de la plage
Quartier résidentiel Appartement très spacieux à deux pas du kikar et de la plage
Quartier résidentiel Appartement très spacieux à deux pas du kikar et de la plage
Quartier résidentiel Appartement très spacieux à deux pas du kikar et de la plage
Quartier résidentiel Appartement très spacieux à deux pas du kikar et de la plage
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement très spacieux à deux pas du kikar et de la plage
Quartier résidentiel Appartement très spacieux à deux pas du kikar et de la plage
Netanya, Israël
depuis
$811,200
Appartement avec un séjour très spacieux, très clair et vue complètement dégagée. Situé à deux pas du kikar et de la plage. Excellent appartement pour habitation ou pour investissement
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement de rÊve À vendre rue nahalat binyamin, tel-aviv sur la zone piÉtonne
Quartier résidentiel Appartement de rÊve À vendre rue nahalat binyamin, tel-aviv sur la zone piÉtonne
Quartier résidentiel Appartement de rÊve À vendre rue nahalat binyamin, tel-aviv sur la zone piÉtonne
Quartier résidentiel Appartement de rÊve À vendre rue nahalat binyamin, tel-aviv sur la zone piÉtonne
Quartier résidentiel Appartement de rÊve À vendre rue nahalat binyamin, tel-aviv sur la zone piÉtonne
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement de rÊve À vendre rue nahalat binyamin, tel-aviv sur la zone piÉtonne
Quartier résidentiel Appartement de rÊve À vendre rue nahalat binyamin, tel-aviv sur la zone piÉtonne
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,44M
Rue Nahalat Binyamin, au cœur du centre de Tel-Aviv, sur la partie piétonne et artistique. Quartier entre Carmel Market, Neve Tzedek et Rothschild, à pied de la plage. Immeuble classé et restauré. Appartement 3 pièces d'environ 60 m² + mirpeset 4 m². 1er étage (équiv. 2e), hauts plafonds,…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller