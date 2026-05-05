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Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam

Bat Yam, Israël
depuis
$1,67M
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ID: 36324
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    HaRav Uziel, 37

À propos du complexe

BAT YAM À propos du projet Situé au cœur de Bat Yam, dans un environnement résidentiel calme et rénové, Cette résidence propose une expérience de vie moderne, confortable et raffinée. Conçu pour répondre aux attentes des jeunes familles comme des investisseurs, le projet se distingue par son architecture contemporaine, alliant design élégant et fonctionnalité. L’immeuble comprend 9 étages et 38 appartements de 2 à 4 pièces, ainsi que de spacieux penthouses offrant une vue dégagée et une finition haut de gamme. Chaque logement bénéficie d’un balcon privé, d’un espace de stationnement et d’un aménagement intérieur soigné, pensé dans les moindres détails. Un cadre de vie idéal Daniel Art Bat Yam allie harmonieusement vie urbaine et qualité de vie. Le projet bénéficie d’un emplacement central, à proximité immédiate de la mer, des principaux axes de transport, des centres commerciaux, des écoles et des espaces de loisirs. Les résidents profitent ainsi d’un quotidien pratique, agréable et inspirant, au sein d’un quartier en plein développement.

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Bat Yam, Israël
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