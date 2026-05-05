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Quartier résidentiel A vendre appartement a ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$1,28M
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ID: 36385
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Gavish

À propos du complexe

A vendre appartement a Ashdod "résidence Costa del sol" 4 pièces "KING" avec balcon sur la mer, spacieux, cave, climatisation, parking.....dans la plus belle résidence d'Ashdod avec SPA, salle de sport, piscine, sauna....

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Ashdod, Israël
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