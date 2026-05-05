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Quartier résidentiel Dans un bel immeuble

Jérusalem, Israël
depuis
$1,30M
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ID: 36515
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    HaNeviim, 31

À propos du complexe

Centre-ville de HaNevi'im. Immeuble boutique idéal pour investissement (loué 10 000 shekels) ou pour y vivre. 3 pièces, 70 m², 3e étage avec ascenseur, balcon soucca de 10 m². Parking.

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Jérusalem, Israël
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