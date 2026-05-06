  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch

Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch

Tel-Aviv, Israël
depuis
$7,29M
;
5
Laisser une demande
ID: 35815
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    David Bloch, 15

À propos du complexe

À vendre – Nord Ancien de Tel-Aviv | À deux pas de la Place Rabin Adresse ultra-recherchée au cœur du Nord ancien, à proximité immédiate de Dizengoff, des commerces, écoles renommées et commodités. Cadre résidentiel élégant et verdoyant, idéal pour familles et investisseurs exigeants. Nouvelle construction avec permis obtenu, travaux en cours, livraison prévue dans environ 2 ans. Architecture moderne, prestations haut de gamme, terrasses spacieuses, MAMAD et parkings privatifs. Appartements 4 pièces et penthouses d’exception disponibles. Surfaces généreuses avec grandes terrasses ouvertes sur le séjour. Accès immédiat au tramway central reliant toute la ville et la mer. Emplacement à forte valeur patrimoniale et excellent potentiel de plus-value.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet neuf a ramat gan
Ramat Gan, Israël
depuis
$2,64M
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$561,000
Quartier résidentiel Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier récent du park ? elle est pour vous !
Hadera, Israël
depuis
$1,46M
Quartier résidentiel Place de parking à louer en centre-ville - agrippas
Jérusalem, Israël
depuis
$187
Quartier résidentiel Très bonne affaire
Ascalon, Israël
depuis
$1,55M
Vous regardez
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israël
depuis
$7,29M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel 3.5 pièces + balcon avec ascenseur à rénover proche mer
Quartier résidentiel 3.5 pièces + balcon avec ascenseur à rénover proche mer
Quartier résidentiel 3.5 pièces + balcon avec ascenseur à rénover proche mer
Quartier résidentiel 3.5 pièces + balcon avec ascenseur à rénover proche mer
Quartier résidentiel 3.5 pièces + balcon avec ascenseur à rénover proche mer
Afficher tout Quartier résidentiel 3.5 pièces + balcon avec ascenseur à rénover proche mer
Quartier résidentiel 3.5 pièces + balcon avec ascenseur à rénover proche mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,64M
Petite rue calme entre Gordon et Ben Gourion 87m² avec ascenseur à rénover Très lumineux, proche des commerces et de la plage Énorme potentiel À saisir !
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Rav kook 8 – netanya | l’adresse idéale entre mer et centre-ville - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Rav kook 8 – netanya | l’adresse idéale entre mer et centre-ville - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Rav kook 8 – netanya | l’adresse idéale entre mer et centre-ville - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Rav kook 8 – netanya | l’adresse idéale entre mer et centre-ville - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Rav kook 8 – netanya | l’adresse idéale entre mer et centre-ville - jerusalem immobilier 026786595
Afficher tout Quartier résidentiel Rav kook 8 – netanya | l’adresse idéale entre mer et centre-ville - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Rav kook 8 – netanya | l’adresse idéale entre mer et centre-ville - jerusalem immobilier 026786595
Netanya, Israël
depuis
$788,800
À seulement quelques pas du Kikar Haatzmaout et des plages de Netanya, dans un immeuble récemment rénové, découvrez ce magnifique appartement de 4 pièces situé au 3e étage sur 8 avec ascenseur. Grand séjour lumineux avec cuisine ouverte moderne, trois expositions (sud, nord, ouest) assurant …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bonne occasion, à ne pas manquer !
Quartier résidentiel Bonne occasion, à ne pas manquer !
Quartier résidentiel Bonne occasion, à ne pas manquer !
Quartier résidentiel Bonne occasion, à ne pas manquer !
Quartier résidentiel Bonne occasion, à ne pas manquer !
Afficher tout Quartier résidentiel Bonne occasion, à ne pas manquer !
Quartier résidentiel Bonne occasion, à ne pas manquer !
Ascalon, Israël
depuis
$574,600
Appartement neuf, belle affaire
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller