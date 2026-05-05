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Quartier résidentiel Magnifique rdc avec 3 unités indépendantes !

Jérusalem, Israël
depuis
$2,40M
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7
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ID: 36375
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Tiltan, 7

À propos du complexe

Petit immeuble de 3 propriétaires seulement. Appartement 4 pièces 110m² + 150m² de terrasse/jardin officiel. Beau salon, cuisine ouverte, 3 chambres dont chambre parentale (mamad), 2 sdb, climatisation, 3 orientations. + 3 unités indépendantes louées 10.000sh, avec la possibilité de les rattacher à l'appartement par des escaliers avec une préparation déjà faite dans le salon. Deux unités construites (environ 20-25m² chacune) sur le compte du parking et cave au RDC, et une unité (environ 20m²) en dessous de la terrasse.

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Jérusalem, Israël
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