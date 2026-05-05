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Quartier résidentiel 3, 5 pièces à vendre, immeuble neuf avec ascenseur, balcon, parking et cave

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,20M
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6
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ID: 36288
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Druyanov, 6

À propos du complexe

Dans une petite rue proche de Bograshov/Frishman et de la plage, dans un immeuble neuf, appartement de 3,5 pièces d'une surface habitable de 85 m² avec un joli balcon sur rue. Appartement avec mamad, deux chambres à coucher et une demi-chambre supplémentaire (bureau, chambre d'enfant), beau séjour et balcon. 3,5 pièces, 85m², balcon, 2ème étage, ascenseur, parking, mamad, 2 salles de bains, cave (6m²). 6.500.000₪

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Tel-Aviv, Israël
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