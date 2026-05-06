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Quartier résidentiel Projet neuf guivat chmouel

Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$3,20M
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13
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ID: 36239
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Giv'at Shmuel
  • Adresse
    Lipa Krepel

À propos du complexe

Projet Guivat Chmouel le petit Neuilly de Tel Aviv Mardochee Khayat vous propose un projet dont la réputation n est plus à faire Situer dans le meilleur endroit de Guivat Shmouel proche des synagogue et des commerces Accès au autoroute direct pour Tel Aviv Guivat Shmouel est une ville stratégiquement au cœur d’une région dynamique, entre l’université de Bar Ilan, Ramat Gan, Bnei Brak et Tel Aviv,proximité immédiate de Tel Aviv ?Givat Shmouel se démarque par une série d’avantages remarquables pour ses résidents. Le coût élevé des loyers et des biens immobiliers se justifie par des avantages indéniables que procure la vie dans cette ville. Givat Shmuel se présente ainsi comme un véritable foyer pour ceux en quête d’une qualité de vie supérieure, d’une accessibilité optimale aux services, opportunités professionnelles, ainsi que d’un tissu social dynamique. Proximité avec le centre du pays Givat Shmouel offre à ses habitants un accès rapide vers les pôles majeurs du pays. Être au centre, c'est être connecté. Niveau social élevé Givat Shmuel se distingue par un niveau social élevé, reflétant la qualité de vie et l'excellence de ses services. Cette dynamique sociale contribue à un environnement propice à l'épanouissement, notamment à travers des écoles de haut niveau. L'école sélectionnée par l'ADG propose un enseignement de qualité, avec un suivi adapté aux enfants d'Olim hadashim, favorisant leur intégration et leur réussite. * Des aides de tout ordre et soutien scolaire supplémentaire seront attribués dans les destinations situées dans des régions en développement. Caractéristiques de l’appartement Appartement de 3 pièces cote Surface de 82m2 plus une terrasse de 10m2 Appartement de 4 pièces Surface de 107 m2 plus une terrasse de 12m2 Appartement de 5 pièces facade Surface de 133m2 plus une terrasse de 12m2 Prestation intérieur très luxueux Carrelage granit porcelaine 80/80 ou 100/100 Carrelage granit porcelaine dans les chambres ou parquet au choix. Terrasse choix carrelage, parquet ou teck Climatisation centralisée dernière génération. Portes Interieur de haute qualité Choix de cuisine, parmi les meilleures sociétés du marché,plan de travail en marbre Carrelage des salles de bains jusqu'au plafond Toilettes suspendus Préparation home cinéma Stores électriques dans toutes la maison Robinetterie mitigeur de qualité tête

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Giv'at Shmuel, Israël
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