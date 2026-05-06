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Quartier résidentiel Baka - ramat baka

Jérusalem, Israël
depuis
$2,006
06/05/2026
$2,006
05/05/2026
$1,994
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9
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ID: 35701
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Walter Avales, 8

À propos du complexe

Dans le quartier de Ramat Baka à 1 minute à pied de la rue Rivka, dans un immeuble de standing avec un lobby spacieux. Très beau 2 pièces de 55 m² situé au 2ème étage avec 10 m² de terrasse, appartement calme et très bien agencé. 1 place de parking et 1 cave.

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Jérusalem, Israël
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