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Quartier résidentiel Hauts plafonds

Ascalon, Israël
depuis
$1,35M
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ID: 36424
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

villa avec sous sol habitable comme un t2 beau jardin grenier amenager de 50m2 barnea a deux min de la sortie de la ville

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Ascalon, Israël
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